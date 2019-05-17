توتي أسطورة روما: محمد صلاح لاعب عالمي أتمنى تتويجه بدوري الأبطال

أشاد فرانشسكو توتي، أسطورة روما والمنتخب الإيطالي، بمحمد صلاح، نجم ليفربول، بعد تطوره الكبير الذي حدث له مع الريدز.

قال توتي، خلال دورة الروضان في الكويت، عن محمد صلاح: "هو لاعب عالمي ومن طراز عالي.. صلاح يعتبر من أفضل

لاعبي العالم في مركزه، تطور بشكل كبير مع ليفربول".

وواصل: "أرشح ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا، لأن أليسون أيضًا هناك، سأكون ممتنًا لو توج الفريق".