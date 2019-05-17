أشاد فرانشسكو توتي، أسطورة روما والمنتخب الإيطالي، بمحمد صلاح، نجم ليفربول، بعد تطوره الكبير الذي حدث له مع الريدز.
قال توتي، خلال دورة الروضان في الكويت، عن محمد صلاح: "هو لاعب عالمي ومن طراز عالي.. صلاح يعتبر من أفضل
وواصل: "أرشح ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا، لأن أليسون أيضًا هناك، سأكون ممتنًا لو توج الفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر توتي أسطورة روما: محمد صلاح لاعب عالمي أتمنى تتويجه بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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