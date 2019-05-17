كشفت تقارير تركية أن محمود حسن تريزيجيه، دخل ضمن اهتمامات نادي فنرباخشة التركي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأشارت صحيفة "فوتوسبور" التركية، أن نادي فنرباخشة يرغب بضم تريزيجيه بطلب من مدرب إيرسون يانال بعد تألقه مع فريقه قاسم باشا. بضم تريزيجيه بطلب من مدرب إيرسون يانال بعد تألقه مع فريقه قاسم باشا. وتابعت الصحيفة أن فنرباخشة استفسر عن رأي النادي في ضم تريزيجيه، وأبدى النادي موافقته في حال التوافق المادي. الجدير بالذكر أن تريزيجيه يتألق مع فريقه بشكل كبير مما جعل الكثير من الأندية ترغب في ضم اللاعب مثل جالاتاسراي، وليون، عدة أندية أوروبية أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنرباخشة التركي يستهدف ضم تريزيجيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.