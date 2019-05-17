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الجماهير تجبر طولان على نقل تدريبات الاتحاد لبرج العرب

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فضل حلمي طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد الابتعاد بلاعبيه بأحد فنادق برج العرب خلال المران بعيدا عن ملعب النادى بسموحة حتى لا يقع اللاعبون تحت ضغط الجماهير والمواجهة المباشرة فى الوقت الذى طالب فيه اللاعبين بعدم متابعة صفحات التواصل

الاجتماعى الخاصة بالجماهير والتى تحمل اسم النادى حتى لا يؤثر ذلك سلبا على أدائهم فى المباراة القادمة.

فى نفس السياق يتبع مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى سياسة ضبط النفس والصبر

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مع اللاعبين والجهاز الفنى حتى اجتياز أزمة المباراتين المتبقيتين من عمر الدورى خاصة بعد الغرامات التى وقعها على اللاعبين بواقع ١٠ آلاف جنيه على كل لاعب فى أعقاب الهزيمة أمام إنبى.

كما حدد مصيلحى قائمة بأسماء اللاعبين التى سوف يتم الاستغناء عنها منهم تشوكا ودى سيلفا المنضمين للأخضر فى الميركاتو الشتوى.

 

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