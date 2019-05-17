فرجاني ساسي: سأحضر نهائي الكونفيدرالية لمساندة الزمالك

أكد التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، أنه يبذل مجهودًا كبيرًا من أجل اللحاق بالبطولة الأفريقية، التي ستنظمها مصر.
أضاف ساسي، في تصريحات لقناة منتخب تونس الرسمية: "أحاول بشكل كبير اللحاق ببطولة كأسأمم أفريقيا، أبذل مجهودًا كبيرًا مع الجهاز الطبي للمنتخب".
وتابع: "هدفي لحاق البطولة مع منتخب بلادي، كما كنت أتمنى أن أكون مع زملائي في الزمالك بهائي
وأتم: "سأحضر مباراة الإياب في مصر من أجل مساندتهم، ورفع الكأس مع زملائي".
وكان ساسي تعرض لكسر في الشظية خلال مباراة الزمالك مع حسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.
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