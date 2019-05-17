رياضة | رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل أليجري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل أليجري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل المدرب ماسيمليانو أليجري بشكل رسمي عن تدريبات السيدة العجوز عقب نهاية الموسم الجاري.

واكد النادي في بيان رسمي نشره عبر موقع بالإنترنت، على أن أليجري لن يكون مدرباً للفريق في الموسم المقبل، وسينتهي به المطاف مع الفريق هذا الموسم.

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واضاف النادي في بيانه، أن الرئيس أندريا أغنيلي سيعقد مؤتمر صحفي يوم غد السبت رفقة المدير الفني أليجري في تمام الساعة الثانية بتوقيت وسط أوروبا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب يوفنتوس آرينا.