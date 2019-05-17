رياضة | لابا كودجو: سنفوز على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لابا كودجو: سنفوز على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي ثقته في الفوز على الزمالك في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال لابا كودجو لصحيفة "هيسبريس" المغربية، قال كودجو: "أنا لاعب حاليا في نهضة بركان وفخور باللعب مع فريقي وأعتبر فرناندو توريس لاعب منتخب إسبانيا السابق مثلي الأعلى وأتمنى أن أسير على خطاه".

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وأضاف لابا كودجو: "سنفوز على الزمالك في النهائي فعندما نصل للمباراة النهائية في البطولة الكونفيدرالية فهذا بمثابة الفوز بالكأس لذلك سنتسلح بالانسجام ف لدينا طاقم ومدرب يقومون بعمل جيد".