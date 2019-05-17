رياضة | يوفنتوس يطب التعاقد مع توني كروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يطب التعاقد مع توني كروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي، إن أليجري حال استمراره في تدريب يوفنتوس في الموسم المقبل سيطلب من الإدارة ضم توني كروس من ريال مدريد.

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وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد لا يمانع في رحيل توني كروس في الصيف.

ويريد أليجري توني كروس من ريال مدريد ليحل محل البوسني ميراليم بيانيتش الذي يملك عروض من بايرن ميونخ وريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وكانت الصحافة الإسبانية ذكرت في الفترة الماضية أن ريال مدريد لا يمانع في بيع كروس إذا تلقى النادي الملكي عرض مالي مناسب.