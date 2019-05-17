رياضة | 23 لاعبا في قائمة إسبانيا لمواجهة جزر الفارو والسويد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 لاعبا في قائمة إسبانيا لمواجهة جزر الفارو والسويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني القائمة الرسمية لمواجهتي جزر الفارو والسويد في السابع والعاشر من شهر يونيو المقبل على الترتيب ضمن تصفيات يورو 2020.

وشهدت القائمة الظهور الأول لسانتي كازورلا، لاعب فياريال بعد غياب دام لمدة 4 سنوات والأول لميكيل أويارزبال، مهاجم ريال سوسيداد منذ 29 مايو عام 2016.

واستدعي إنريكي 23 لاعبا وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: دي خيا وكيبا وباو لويز

الدفاع: سيرجي روبيرتو، جوردي ألبا، نافاس، راموس، إينيجو مارتينيز، دييجو لورينتي، مارك هيرمسيو، داني كارفخال ولويس جايا.

الوسط: رودريجو هيرنانديز، إيسكو، داني باريخو، أسينسيو، بوسكيتس، فابيان رايز وسانتي كازورلا.

الهجوم: رودريجو مورينو، أسباس، موراتا وميكيل أويارزابال.