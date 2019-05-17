رياضة | إنريكي يدرس الاستقالة من تدريب إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنريكي يدرس الاستقالة من تدريب إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن إمكانية رحيل لويس إنريكي عن تدريب المنتخب الإسباني في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن المشاكل العائلية للويس إنريكي جعلت الاتحاد الإسباني يفكر في بدائل مدرب برشلونة السابق حال قرر الرحيل عن تدريب لاروخا.

وكانت مشاكل لويس إنريكي العائيلة منعته من قيادة المنتخب الإسباني في لقاء مالطا في الفترة الماضية.

وتابعت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني يضع خيار رحيل لويس إنريكي صوب أعينه بسبب مشاكله في الفترة الأخيرة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن أبيلاردو فيرنانديز، مدرب ديبورتيفو ألافيس الذي سيرحل عن تدريب الفريق في الموسم المقبل هو المدرب المختار من قبل لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لخلافة لويس إنريكي إذا رحل الأخير عن لاروخا.

وشددت الصحيفة على أن الاتحاد الإسباني لم يتواصل مع مدرب ألافيس منذ تعاقد المنتخب مع لويس إنريكي عندما كان هو ضمن الخيارات خلف مدرب برشلونة السابق لكن إدارة الاتحاد الإسباني تعتقد بأنه المدرب المناسب إذا رحل إنريكي.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن إدارة الاتحاد الإسباني تعتقد بأن أبيلاردو فيرنانديز، سيكون الخيار المناسب للمنتخب الإسباني في الفترة المقبلة.