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رياضة | فرص الأهلي.. النقطة السابعة تضمن لقب الدوري ولا عزاء للزمالك

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يكفي فريق الأهلي 7 نقاط فقط من 3 مباريات مقبلة للتتويج بلقب بصرف النظر عن نتائج الزمالك المنافس التقليدي للقلعة الحمراء على اللقب.

 

ووصل الأهلي إلى النقطة 73 بعد فوزه على إنبي ويتبقى له 3 مباريات أمام الإسماعيلي والمقاولون والزمالك إذا جمع منهم 7 نقاط سيضمن لقب الدوري بصرف النظر عن نتائج الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة والذي يتبقى له 5 مباريات لظروف مشاركته في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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بينما فقد فريق بيراميدز أي فرصة في المنافسة على لقب الدوري بعد توقف رصيده عن 66 نقطة من 32 مباراة.

 

 

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