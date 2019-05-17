رياضة | كاسياس يعلن اعتزاله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسياس يعلن اعتزاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن قرار إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي النهائي بخصوص استمراره في عالم كرة القدم.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن كاسياس لن يستمر في عالم كرة القدم بالفترة المقبلة بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها في أول الشهر الجاري وأجرى قسطرة في القلب بسبب ذلك.

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وتابعت الصحيفة أن كاسياس سوف يعلن في وقت قصير اعتزاله كرة القدم بعد الشائعات الكثيرة حول مستقبله في الآونة الأخيرة.

وكان كاسياس خرج من المستشفى التي يعالج فيها في الأيام الماضية ويحتاج لستة أشهر للتعافي من الأزمة القلبية.

وتؤكد الصحافة البرتغالية على أن كاسياس سوف يستمر في بورتو ضمن المناصب الإدارية بالنادي البرتغالي في الفترة المقبلة.