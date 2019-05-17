رياضة | بعد جريزمان.. برشلونة يهدد أتلتيكو مدريد في صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد جريزمان.. برشلونة يهدد أتلتيكو مدريد في صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي برشلونة الإسباني على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد رودريجو لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد للظفر بخدماته في الصيف المقبل.

ووضع برشلونة رودريجو لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد على قائمة التعاقدات الصيفية عقب نهاية الموسم لتعزيز مركز خط الوسط عقب الموسم الجاري.

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ومن المتوقع أن يدخل رودريجو في تشكيلة برشلونة القادمة حال التعاقد معه على حساب سيرجيو بوسكيتس والذي اقترب من إنهاء مسيرته بسبب تقدمه في العمر.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي مستعدون لدفع الشرط الجزائي في عقد روديجو مع أتلتيكو مدريد المقدر بـ70 مليون يورو.

واشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو مدريد فور علمه بمفاوضات كبار أوروبا مع رودريجو بدأ في التحرك نحو البحث عن بديله حيث استقر على ضم ماركوس يورنتي من ريال مدريد.