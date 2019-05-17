رياضة | ليفربول يتلقى دفعة قوية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يتلقى دفعة قوية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي دفعة قوية قبل مواجهة توتنهام في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل في ملعب أتلتيكو مدريد.

ذكر موقع 101greatgoals، أن ليفربول تلقى دفعة قوية بعد تعافي جو جوميز مدافع الفريق من الإصابة وأصبح جاهز للدخول ضمن حسابات المدير الفني يورجن كلوب في الفترة القادمة.

تعرض جوميز للإصابة في شهر ديسمبر الماضي خلال فوز ليفربول على بيرنلي بالدوري ثم اضطر للخضوع لعملية جراحية على مستوي الكاحل مما تسبب في ابتعاده عن جزء كبير من المباريات هذا الموسم.

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واشار الموقع إلى أن جوميز منذ إصابته وهو يحاول التعافي والعودة سريعاً للمشاركة مع الفريق، قبل أن ينشر صورة يوم أمس في تدريبات ليفربول وكتب عليها: العودة من جديد.