رياضة | ريال مدريد يستقر على مصير نجل زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستقر على مصير نجل زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن مصير لوكا زيدان، حارس مرمى ريال مدريد الثالث في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إنه غير صحيح رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد في استمرار نجله لوكا بصفوف الفريق الملكي بالموسم المقبل كحارس ثاني في محل كيلور نافاس الذي أخبره زيزو بعدم الاعتماد عليه بالموسم الجديد.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد ينوي إعارة لوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المشاركة بصورة مستمرة مع فريق كبير قبل العودة مرة أخرى لصفوف الميرينجي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد ينوي استعادة الأوكراني اندريه لونين بعد نهاية إعارته في ليجانيس في الموسم الجاري ليكون الحارس الثاني خلف تيبو كورتوا.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن مسئولي ريال مدريد يثقون في البلجيكي تيبو كورتوا بأن يكون الحارس الأول في مدريد خلال السنوات القادمة.