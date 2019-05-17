رياضة | مانشستر يونايتد يستغيث بحارس برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يستغيث بحارس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للجوء إلى برشلونة الإسباني لمماطلة الحارس ديفيد دي خيا في تجديد عقده.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مانشستر يونايتد يرى أن الهولندي ياسبر سيليسن حارس برشلونة قد يكون بديلًا لدي خيا الذي ينتهي عقده في الموسم المقبل.

ويماطل دي خيا إدارة اليونايتد من أجل تجديد عقده لاسيما أنه يطلب الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف إسترليني، ولا تنوي إدارة الشياطين الحمر دفع هذا الرقم.