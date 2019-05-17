انت الان تتابع هل ينقذ مختار مختار نجم الأهلي من جحيم لاسارتي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

مارتن لاسارتي Advertisements

يسعى مختار مختار، المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، لإقناع مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، بالموافقة على الانتقال لفريق الإنتاج في الموسم المقبل، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وذلك بعد فسخ نادي أحد السعودي عقد مؤمن في مارس الماضي بسبب إصابته، ولم ينجح في الانتقال لأي ناد جديد، ولا يزال عقده ملك المارد الأحمر. وأجرى مدرب الإنتاج اتصالا باللاعب ووكيله لإقناعهما بحسم الأمر، واعدًا اللاعب بمنحه الفرصة كاملة للمشاركة في المباريات مع خوض فترة إعداد ستساهم في عودته بشكل كبير لمستواه المعهود وتعويض الفترة الماضية.

مؤمن زكريا أجل كل المفاوضات مع الأندية انتظارًا للموقف النهائي من إدارة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خاصة أنه ينتظر مصيره، ففي حالة تغيير الجهاز الفني قد يكون بمنزلة فرصة لعودته للفريق الأحمر من جديد، أما بقاء الأوروجوياني مارتن لاسارتي ومساعديه فسيجعله يبحث عن فرصة خارج القلعة الحمراء. يذكر