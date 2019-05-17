هل ينقذ مختار مختار نجم الأهلي من جحيم لاسارتي؟

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١٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
مارتن لاسارتي
يسعى مختار مختار، المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، لإقناع مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، بالموافقة على الانتقال لفريق الإنتاج في الموسم المقبل، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وذلك بعد فسخ نادي أحد السعودي عقد مؤمن في مارس الماضي بسبب إصابته، ولم ينجح في الانتقال لأي ناد جديد، ولا يزال عقده ملك المارد الأحمر. وأجرى مدرب الإنتاج اتصالا باللاعب ووكيله لإقناعهما بحسم الأمر، واعدًا اللاعب بمنحه الفرصة كاملة للمشاركة في المباريات مع خوض فترة إعداد ستساهم في عودته بشكل كبير لمستواه المعهود وتعويض الفترة الماضية.
مؤمن زكريا أجل كل المفاوضات مع الأندية انتظارًا للموقف النهائي من إدارة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خاصة أنه ينتظر مصيره، ففي حالة تغيير الجهاز الفني قد يكون بمنزلة فرصة لعودته للفريق الأحمر من جديد، أما بقاء الأوروجوياني مارتن لاسارتي ومساعديه فسيجعله يبحث عن فرصة خارج القلعة الحمراء. يذكر
يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينا على نظيره إنبي، بهدفين نظيفين، سجلهما حسين الشحات، ومروان محسن، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية.
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