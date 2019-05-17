سكاي سبورتس: ريال مدريد أنهى التعاقد مع يوفيتش

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تحرير:خالد الفوي ١٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

لوكا يوفيتش

أشار موقع "سكاي سبورتس" إلى إنهاء ريال مدريد التعاقد مع المهاجم الصربي، لوكا يوفيتش، لاعب إينتراخت فرانكفورت، مقابل 52.4 مليون جنيه إسترليني، ووقع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، عقدا يمتد لخمس سنوات مع العملاق الإسباني، على أن يحصل على أجر سنوى يصل إلى 8.7 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يدفع فرانكفورت إلى بنفيكا، نادي اللاعب الكرواتي السابق، نحو 10.5 مليون جنيه إسترليني، ليواصل ريال مدريد تدعيم صفوفه بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به.

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وانضم يوفيتش إلى إينتراخت فرانكفورت قادمًا من صفوف بنفيكا الصيف الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل النادي الألماني، الشهر الماضي، خيار شرائه بصورة نهائية. وسجل يوفيتش 17 هدفًا في 31 مباراة خاضها في الدوري الألماني هذا الموسم، كما سجل 10 أهداف في الدوري الأوروبي، ليقود فريقه للوصول إلى نصف النهائي