انت الان تتابع سولسكاير:نريد لاعبين يجعلوننا نترك مقاعدنا من الحماس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم مليم ١٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
أولي جونار سولسكاير
طالب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جماهير الشياطين الحمر بالاستمرار في دعم الفريق لعودة قلعة الأولد ترافورد للمكان الذي تنتمي إليه، حيث قال مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أعدكم به هو أنني سأبذل قصارى جهدي وسأقدم أفضل ما لديّ. استمروا في دعم الفريق كما فعلتم دائمًا وثقوا بأننا عندما نعود سنفعل كل ما بوسعنا كي يعود الفريق للمكان الذي ينتمي إليه. ستكون بداية جديدة في الموسم المقبل، لا أطيق انتظارها".
وواصل أولي: "نعم، نريد لاعبين يجعلوننا نترك مقاعدنا ونقف من الحماس، ونريد مدافعين عندما تراهم تشعر كأنهم يدافعون عن حياتهم، ولكن لاعب اليونايتد يجب أن يتسم بسلوك معين، وقد حاولنا تعليم لاعبينا وصغارنا كي يصبحوا أشخاصا مهذبين. في رأيي، أفضل اللاعبين هم دائمًا أفضل الناس كأشخاص". وأردف سولسكاير: "لطالما
وأردف سولسكاير: "لطالما كانت تلك ثقافتنا كنادٍ، إذ يجب على اللاعب أن يتسم بأخلاقيات العمل ونحن نبحث في السوق عن الأسماء المناسبة. أنا متحمس لهذا المشروع".
من جانبه قال إد وودورد، نائب الرئيس التنفيذي: "بعد موسم صعب، الجميع في اليونايتد يصب كامل تركيزه على العودة للنجاحات التي يطمح إليها هذا النادي العظيم والتي تستحقها الجماهير، وبدأنا التحضيرات للموسم الجديد وبوجود هذه القوة المالية للنادي سنتمكن من دعم المدرب والفريق بما نتطلع لتحقيقه في المستقبل".
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