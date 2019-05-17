انت الان تتابع هل ينجح جريزمان في تهدئة الأجواء مع برشلونة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

أنطوان جريزمان

إذا انضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة هذا الصيف، فلن يكون من السهل عليه كسب قلب الإدارة واللاعبين والجماهير. رفض النجم الفرنسي الانضمام إلى البرسا العام الماضي، بعدما اتخذ قراره بإصدار فيلم وثائقي، والآن أعلن جريزمان الرحيل عن الروخيبلانكوس، ويبدو أن برشلونة هي وجهته الأقرب. وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن برشلونة ضم جريزمان بالفعل لمدة 5 سنوات، مقابل حصوله على 17 مليون يورو سنويا، إلا أن البرسا لم يعلن عن شيء ولم يتم توقيع أي عقود، ولم يتم التوصل لأي اتفاق رسميا.

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ومن ثم من الممكن أن يرحل جريزمان لأي ناد آخر، إلا أن ذلك النادي لن يكون باريس سان جيرمان. وتعارض إدارة برشلونة التعاقد مع جريزمان، بعد الطريقة التي عامل بها النادي الصيف الماضي، كما يتحفظ بعض اللاعبين على وصوله المنتظر. وبالنسبة للجماهير، أجرت صحيفة "سبورت" استفتاءً لمعرفة رأي الجماهير في انضمام جريزمان