انت الان تتابع ميسي يتسلم الوسام الأرفع في كتالونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

ليونيل ميسي

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسام القديس سانت جورج، وهو أعلى وسام يتم منحه في إقليم كتالونيا، ذلك الوسام الذي سبق أن حصل عليه 28 شخصًا من قبل و15 مؤسسة في برشلونة، وبات ميسي آخر المكرمين بهذا الوسام الذي ظهر للمرة الأولى في عام 1981، ويعد أرفع تكريم تقدمه الحكومة الكتالونية لأي شخص أو أي مؤسسة. وحضر النجم الأرجنتيني الحفل، أمس، لتسلُّم ذلك الوسام إلى جانب كل من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، ونائبه جوردي ميستري، وتم ترشيح برشلونة من قبل النادي لتسلم تلك الجائزة، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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ويأتي ترشيح برشلونة لميسي للحصول على ذلك الوسام بعد اتفاق الجميع على إنجازاته الرياضية الكبيرة، ومساهمته البارزة في الأعمال الخيرية، إضافة إلى نهوضه بالمجتمع الكتالوني. وحصل ميسي على الوسام من قبل رئيس كتالونيا كويم تورا، ليصبح ميسي ثاني لاعب كرة قدم في التاريخ يتوج بذلك الوسام، بعد أسطورة كرة القدم