انت الان تتابع نجم توتنهام السابق يرشح الليفر للتتويج بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
قال جاري لينيكر، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي في مدريد في الأول من يونيو، وقضى لينيكر ثلاثة مواسم مع توتنهام بين 1989 و1992، وأشار إلى الفارق الكبير الذي بلغ 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وتوتنهام كدليل على الهوة الكبيرة بين الفريقين، كما كال لينيكر المديح لمدرب ليفربول يورجن كلوب لنجاحه في بناء فريق يحمل سماته الشخصية، مشيرا إلى أن توتنهام يحتاج إلى مزيد من الاستثمار للارتقاء لمستوى طموحات المدرب ماوريسيو بوكيتينو.
لينيكر تحدث قائلا: "إجمالا إذا قارنّا حظوظ كل طرف فإن ليفربول يملك التشكيلة الأفضل من اللاعبين. أنهى ليفربول الموسم متفوقا بأكثر من 20 نقطة على توتنهام، ومن ثم يكون من الصعب القول إن توتنهام هو الأوفر حظا، لكن كما نعلم جميعا في كرة القدم لا ينتصر الفريق الأفضل دائما". وواصل مهاجم منتخب إنجلترا السابق:
لينيكر تحدث قائلا: "إجمالا إذا قارنّا حظوظ كل طرف فإن ليفربول يملك التشكيلة الأفضل من اللاعبين. أنهى ليفربول الموسم متفوقا بأكثر من 20 نقطة على توتنهام، ومن ثم يكون من الصعب القول إن توتنهام هو الأوفر حظا، لكن كما نعلم جميعا في كرة القدم لا ينتصر الفريق الأفضل دائما".
وواصل مهاجم منتخب إنجلترا السابق: "يورجن كلوب مدرب مفعم بالحماس والإخلاص لناديه، تشكيلة ليفربول الحالية تعكس كثيرا شخصية هذا المدرب، فهي تشكيلة مفعمة بالطاقة والحيوية. إنه مدرب ذكي للغاية ويعشق كرة القدم".
وأضاف مهاجم منتخب إنجلترا السابق: "ماوريسيو بوكيتينو على الجانب الآخر واحد من أفضل المدربين في العالم، لكن توتنهام يحتاج إلى الاستثمار. أبلغني بذلك شخصيا، يحتاج إلى دعم صفوفه وأعتقد أن النادي لو لم يقم بهذه الخطوة فإنه سيكون من الصعب الإبقاء على هذا المدرب".
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