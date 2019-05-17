انت الان تتابع نجم توتنهام السابق يرشح الليفر للتتويج بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

قال جاري لينيكر، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي في مدريد في الأول من يونيو، وقضى لينيكر ثلاثة مواسم مع توتنهام بين 1989 و1992، وأشار إلى الفارق الكبير الذي بلغ 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وتوتنهام كدليل على الهوة الكبيرة بين الفريقين، كما كال لينيكر المديح لمدرب ليفربول يورجن كلوب لنجاحه في بناء فريق يحمل سماته الشخصية، مشيرا إلى أن توتنهام يحتاج إلى مزيد من الاستثمار للارتقاء لمستوى طموحات المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

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لينيكر تحدث قائلا: "إجمالا إذا قارنّا حظوظ كل طرف فإن ليفربول يملك التشكيلة الأفضل من اللاعبين. أنهى ليفربول الموسم متفوقا بأكثر من 20 نقطة على توتنهام، ومن ثم يكون من الصعب القول إن توتنهام هو الأوفر حظا، لكن كما نعلم جميعا في كرة القدم لا ينتصر الفريق الأفضل دائما". وواصل مهاجم منتخب إنجلترا السابق: