مدرب إنجلترا يحفز كين قبل موقعة ليفربول

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تحرير:خالد الفوي ١٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

هاري كين

أكد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، أن هاري كين ربما يغيب عن خوض نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، أمام ليفربول، ومع ذلك سيتم استدعاؤه أيضًا للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في دوري الأمم الأوروبية هذا الصيف، ولم يخُض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، أي مباراة منذ أن تعرض لإصابة في الكاحل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ليغيب هداف مونديال روسيا الصيف الماضي، عن باقي مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي، إلا أنه يأمل في اللحاق بمباراة ليفربول.

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ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو في مدريد، قبل 5 أيام فقط من مواجهة إنجلترا لهولندا في ذهاب نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقرر ساوثجيت استدعاء كين في قائمة الأسود الثلاثة التي ستخوض تلك المواجهة. وقال ساوثجيت عن كين: "سنعرض المزيد عن حالته إذا شارك مع توتنهام، وبشكل عام، لا يحتاج كين للمشاركة