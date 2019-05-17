مدرب إنجلترا يحفز كين قبل موقعة ليفربول

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تحرير:خالد الفوي ١٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
هاري كين
أكد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، أن هاري كين ربما يغيب عن خوض نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، أمام ليفربول، ومع ذلك سيتم استدعاؤه أيضًا للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في دوري الأمم الأوروبية هذا الصيف، ولم يخُض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، أي مباراة منذ أن تعرض لإصابة في الكاحل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ليغيب هداف مونديال روسيا الصيف الماضي، عن باقي مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي، إلا أنه يأمل في اللحاق بمباراة ليفربول.
ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو في مدريد، قبل 5 أيام فقط من مواجهة إنجلترا لهولندا في ذهاب نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقرر ساوثجيت استدعاء كين في قائمة الأسود الثلاثة التي ستخوض تلك المواجهة. وقال ساوثجيت عن كين: "سنعرض المزيد عن حالته إذا شارك مع توتنهام، وبشكل عام، لا يحتاج كين للمشاركة
وقال ساوثجيت عن كين: "سنعرض المزيد عن حالته إذا شارك مع توتنهام، وبشكل عام، لا يحتاج كين للمشاركة في نهائي دوري الأبطال للمشاركة في دوري الأمم، فربما يتم استبعاده بعد أن سجل لوكاس مورا هاتريك في نصف النهائي وقدم هيونج مين مستوى مميزا في ربع النهائي".
وواصل: "لم أتحدث مع مدرب توتنهام ولا أعرف في ماذا يفكر، وسيعتمد الأمر على كيفية تدرُّب كين، فهو اللاعب الوحيد الذي من الممكن أن أسمح بالاستثناءات من أجله".
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