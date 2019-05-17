الان تتابع عضو شرف الهلال يكافئ لاعبي النصر بعد الظفر بكأس الدوري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلن عضو شرف نادي الهلال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن مكافأة مالية لفريق النصر، بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين.
كتب الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على تويتر: “أهنئ النصر بالفوز بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأقدم مليون ريال مكافأة للنادي”.
وأضاف: “أنصح الإدارة الجديدة لنادي الهلال، بالإعداد والتركيز القوي للموسم المقبل”.
وتوج النصر باللقب بعدما تغلب على الباطن 2-1 في ختام البطولة، والتي شهدت انتصاراً بطعم الهزيمة للهلال، والذي تغلب على الشباب 3-2.
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