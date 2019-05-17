عضو شرف الهلال يكافئ لاعبي النصر بعد الظفر بكأس الدوري

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلن عضو شرف نادي الهلال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن مكافأة مالية لفريق النصر، بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين.

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كتب الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على تويتر: “أهنئ النصر بالفوز بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأقدم مليون ريال مكافأة للنادي”.

وأضاف: “أنصح الإدارة الجديدة لنادي الهلال، بالإعداد والتركيز القوي للموسم المقبل”.

وتوج النصر باللقب بعدما تغلب على الباطن 2-1 في ختام البطولة، والتي شهدت انتصاراً بطعم الهزيمة للهلال، والذي تغلب على الشباب 3-2.