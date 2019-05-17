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جدة - عمرو شويل أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اختيار الحكم طارق مجدي لإدارة مباراة الاسماعيلي والداخلية اليوم الجمعة، ضمن الجولة ٣٣ للدوري الممتاز، ويعاونه خالد حسين وأحمد رشدى، وأحمد ناصر حكما رابعا، وكل من صبحي العمراوي وعمرو الشناوي حكما خامسا.

أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، ويلتقي الإسماعيلى مع الداخلية مع دقات العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش بالسويس ، فى مواجهة حاسمة لأنباء الدراويش لتأمين أنفسهم بعيدا عن صراع الهبوط، بينما يدخل الداخلية اللقاء بلا أهداف بعد هبوطه رسميا إلى الدرجة الثانية مع النجوم، ولم يتحدد الطرف الثالث فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادي للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدوري بين الأهلي "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، يخوض الزمالك أول مران بالمغرب اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي، في المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، في ذهاب دور النهائي بالكونفدرالية.

وكشف جهاز الزمالك للاعبين إن موعد المران الأول تم تحديده عصرا لأن ملعب التدريب غير مضاء ليلا لذلك سيخوض الفريق مرانه قبل الإفطار.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت فندق الإقامة في المغرب في الخامسة صباحا بعد استقبال حافل من جانب مسئولي نهضة بركان بالبعثة البيضاء.

أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، طالب عدد من أندية الدورى الممتاز وعلى رأسهم الأهلى والزمالك والإتحاد السكندرى ، اتحاد الكرة بالإفراج عن المستحقات المتأخرة لهذه الأندية لدى الجبلاية.

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وطلب اتحاد الكرة من هذه الأندية تأجيل الأمر لعدم وجود سيولة مالية حاليا فى خزينة الجبلاية.

وطلب مسئولو الجبلاية من إدارة الحسابات باتحاد الكرة كتابة تقرير مفصل عن مستحقات وديون كل نادي سواء بالدورى الممتاز أو القسم الثاني.

أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، جدد مسئولو الأهلي سعيهم إلى ضم على فوزي ظهير أيمن فريق أنبي بعدما فشلت محاولات ضمّه في يناير الماضي.

وكشفت المصادر أن الأسابيع الماضية شهدت مفاوضات بين مسئول بارز في الاهلي وبين اللاعب الذى يُقدم عروض جيدة مع ناديه البترولي هذا الموسم.

ورحّب فوزي بارتداء القميص الأحمر لكنه ألق الكرة في ملعب ناديه لارتباطه بعقد معه مازال مُمتد وطلب اللاعب من الاهلي التفاوض مع أنبي وهو ما يحدث حالياً من خلال المفاوضات التى يتطلع خلالها مسئولو القلعة الحمراء لحسم الصفقة لصالحهم لاسيما وأن الظهير ألأيمن لأنبي لديه أكثر من عرض محلي بخلاف عرض الاهلي أبرزهم عرضاً من الزمالك.