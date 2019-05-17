شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يرفض التدخل فى أزمة تحديد الملعب خلال مواجهة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى: " لسنا طرفاً فى ازمة تحديد الملعب ، فهى مباراة الاهلى وسيحدد بالتنسيق مع الجهات الامنية وإتحاد الكرة الملعب النهائى للقاء ويخطرنا به قبل 48 ساعة من المواجهة " .، معربا عن رفضه فى إقحام ناديه فى أزمة تحديد ملعب مباراة فريقه مع الأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل.

وكانت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة قد أعلنت إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدوري الاربعاء المقبل ولم تحدد الملعب النهائى للمواجهة حيث تركته مفتوحاً مابين ستاد برج العرب أو ستاد المكس .

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وقال المنياوى فى تصريحات صحفية : " لسنا طرفاً فى الازمة ، فهى مباراة الاهلى وسيحدد بالتنسيق مع الجهات الامنية وإتحاد الكرة الملعب النهائى للقاء ويخطرنا به قبل 48 ساعة من المواجهة " .

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء الجمعة على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام .

وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى، ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.