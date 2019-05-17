شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى .. فحص طبى يحسم مشاركة أجايى أمام الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الجهاز الفني للنادي الأهلي ارتياحه بعد الاطمئنان على جونيور أجايي مهاجم الفريق عقب مشاركته أمس الخميس في مران الغائبين عن مباراة انبي.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن أجايي سيخضع لفحص طبي مساء غد السبت قبل مشاركته في مران الفريق للاطمئنان عليه، والتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.

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كان أجايي اشتكى من إصابة خفيفة في العضلة الضامة واكتفى بأداء جلسة في الجيم خلال مران الغائبين عن مباراة إنبي والذي أقيم أمس.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي التفكير تجهيز أجايي قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها 21 مايو الجاري، خصوصا أنها من أهم مباريات الفريق فى مشوار الحفاظ على لقب الدوري بالموسم الحالي.