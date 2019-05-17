شكرا لقرائتكم بعد أكثر من 33 عاما.. أبوريدة يرغب فى الإعتزال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت مصادر مقربة من هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه يرغب فى الإبتعاد عن العمل العام الذى يتواجد فيه منذ أكثر 33 عام بداية من رئاسة منطقة بورسعيد مروراً برئاسة اتحاد الكرة و تواجده فى عضوية المكتب التنفيذى للاتحادين الدولي و الأفريقي و أصبح أقدم عضو فى العالم سواء فى الفيفا أو كاف.
ويدرس هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة إعتزال العمل العام وعدم الترشح لرئاسة الجبلاية مجدداً.
وتنتهي الدورة الحالية لمجلس الجبلاية فى نهاية 2020 المقبل و إجراء انتخابات جديدة لإختيار مجلس جديد.
كان أبو ريدة قد أكد فى تصريحات خاصة ، أنه يفكر جدياً فى إعتزال العمل العام ، ورغبته فى التواجد مع أسرته و أحفاده لأنه " مقصر " معهم بسبب كثرة سفرياته.
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