شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك خارج الجونة نهاية الموسم الحالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب فريق الجونة، قضية الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالى بسبب قلة المشاركة فى المباريات ورغبته فى الاستمرار فى الملاعب لقدرته على العطاء . عيد عبد الملك اتفق مع مسئولى الجونة على الرحيل فى نهاية الموسم للبحث نادى أخر يستكمل فيه مشواره مع الكرة .2 Advertisements ويلاقى فريق الجونة نظيرة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ33 فى بطولة الدورى الممتاز والتى تم تأجليها من قبل لجنة المسابقات لخوض الفريق الأبيض نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى . ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة .

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