شكرا لقرائتكم حارس الداخلية يعتذر عن خوض اللقاء أمام الإسماعيلي .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعرب محمد صبحي حارس مرمى الداخلية عن رغبته فى عدم مشاركة فريقه أمام الإسماعيلي الذي يستضيفه ملعب الجيش بالسويس في العاشرة مساء الليلة، بسبب إعطاء الفرصة للحارس البديل شهاب في الظهور بتلك المباراة القوية خاصة أنه لم يشارك من بداية الموسم .

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و يحتل الاسماعيلي المركز السابع برصيد ٣٨ نقطة بينما يحتل الداخلية المركز قبل الاخير برصيد ٢٧ نقطة بعد ان هبط رسميا لدوري الدرجة الثانية بجوار فريق النجوم صاحب المركز الأخير.