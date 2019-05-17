شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جمال عبد الحميد نجم أجبرته الإصابة على الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمال عبد الحميد أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص قطبى الكرة المصرية، حيث لعب للأهلى ثم انتقل إلى الزمالك فى فترة الثمانينيات.

ولد عبد الحميد عام 1957، وبدأ حياته بممارسة الكرة فى الشارع وعندما رآه شيكو كشاف النادى الأهلى عرض عليه الانضمام لناشئى الفريق، وبعد سنوات انتقل إلى قلعة ميت عقبة، وتألق مع الفريق حتى انضم للمنتخب وشارك فى كأس العالم 1990.

دخل جمال عبد الحميد عالم الفن وشارك فى فيلم الصاغة مع النجمة فيفى عبده، إلا أنه لم يكمل مشواره الفنى.

وتعرض نجم المونديال للإصابة عام 1993 فى أربطة الركبة،وهى الإصابة التى أجبرته على اعتزل كرة القدم، فاتجه لإكمال مسيرته مع الساحرة المستديرة كمدرب أو فى مناصب إدارية أخرى.



جمال عبد الحميد وفيفى عبده



جمال عبد الحميد يقبل يد والدته



نجم الأهلى والزمالك السابق



جمال عبد الحميد فى لحظة صفاء



جمال عبد الحميد وشريف على

Advertisements



جمال عبد الحميد يحصل على الدكتوراة



حوار جانبى بين عبد الحميد و محمد صلاح



طارق يحيى وجمال عبد الحميد



عبد الحميد و اشرف قاسم



عبد الحميد والسادات



عبد تالحميد فى احدى المباريات



مصابا خلال افتتاح احد الملاعب