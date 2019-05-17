شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى عن ملعب مباراة الأهلى: "لسنا طرفاً فى الأزمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، إقحام ناديه فى أزمة تحديد ملعب مباراة فريقه مع الأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلنت إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدوري الأربعاء المقبل، ولم تحدد الملعب النهائى للمواجهة، وتركته مفتوحاً ما بين استاد برج العرب أو المكس.

وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لسنا طرفاً فى الأزمة، فهى مباراة الأهلى وسيحدد بالتنسيق مع الجهات الأمنية واتحاد الكرة الملعب النهائى للقاء ويخطرنا به قبل 48 ساعة من المواجهة".

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء الجمعة على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

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وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان.