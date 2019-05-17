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أبو ريدة يدرس اعتزال العمل العام وعدم الترشح لرئاسة الجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، اعتزال العمل العام وعدم الترشح لرئاسة الجبلاية مجدداً.

وتنتهى الدورة الحالية لمجلس الجبلاية فى نهاية 2020 وإجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس جديد.

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وكشف مصدر مقرب من أبو ريدة أن رئيس الجبلاية يرغب فى الابتعاد عن العمل العام الذى يتواجد فيه منذ أكثر 33 عاما، بداية من رئاسة منطقة بورسعيد مروراً برئاسة اتحاد الكرة و تواجده فى عضوية المكتب التنفيذى للاتحادين الدولي والأفريقى، وأصبح أقدم عضو فى العالم سواء فى الفيفا أو كاف.

وكان أبو ريدة قال فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه يفكر جدياً فى اعتزال العمل العام، ورغبته فى التواجد مع أسرته وأحفاده لأنه "مقصر" معهم بسبب كثرة سفرياته.

 

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