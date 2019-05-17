شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف الاهلي وانبي فى الدوري الممتاز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الكرة بالنادي الاهلى فوزا غاليا على إنبى بثنائية نظيفة فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب بتروسبورت المؤجل من الجولة الـ 30 من الدورى الممتاز، ليرفع رصيده الى 73 نقطة متصدرا المسابقة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز الذى خرج من سباق الفوز بالدورى، حيث لم يتبق له سوى مباراتين فقط، وفى حال الفوز بهما لن يلحق بالأهلى ليبقى الصراع بين القطبين الأهلى والزمالك الذى مازال له مباريات مؤجله تحدد مصيره من البطولة.اهداف الاهلى فى مرمى انبى
جاء هدف الاهلى الأول عن طريق حسين الشحات فى الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء عندما استغل تمريرة أحمد فتحي وانطلق سريعا مع رمضان صبحي الذى تعامل بذكاء عندما ترك الكرة لأنه كان فى موقف تسلل، ليحصل الشحات على الكرة وينفرد بالحارس ويسدد بين قدميه معلنا تقدم الاهلى بالهدف الاول.
وجاء الهدف الثانى متأخرا عن طريق البديل مروان محسن مهاجم الفريق الذى لعب بدلا من أزارو وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع انطلق وليد سليمان فى هجمة مرتدة ومرر الكرة لمروان محسن الذى سدد بذكار على يسار الحارس معلنا تقدم الاهلى بالهدف الثانى ليقضى على امال انبى الذى كان يحاول ادراك التعادل ولاحت له اكثر من مرة فرصةمباراة الاهلي القادمة امام الإسماعيلي
يستعد الأهلى للقاء الإسماعيلي فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 18 والمقرر له يوم الاربعاء المقبل باستاد المكس بالاسكندرية والتى تمثل اهمية كبيرة للاهلى نظرا لاهمية الفوز ومواصلة تصدر المسابقة بعيدا عن الزمالك الذى مازال له مباريات مؤجلة فى سباق الدورى.
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