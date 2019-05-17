شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال لـ"سوبر كورة": أنا أهلاوي أبا عن جد.. وأتعرض للنفسنة كثيراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمرو جمال واحد من أفضل المهاجمين فى الجيل الحالى بالكرة المصرية، نجح فى سن صغيرة أن يقود هجوم الأهلى والمنتخب الوطنى، قبل أن يتعرض لإصابة الصليبى اللعينة التى أخرت انطلاقته بعض الشىء، لقراءة الحوار كاملا اضغط هنا..

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