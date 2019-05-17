شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الاهلي القادمة امام الاسماعيلي يوم 22 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة الاهلي القادمة فى الدورى ستكون أمام الإسماعيلى الأربعاء المقبل 22 مايو الجارى فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدورى الممتاز.

الاهلي حقق الفوزعلى إنبى بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، على ملعب بتروسبورت فى الجولة الـ30 للدورى الممتاز.

الاهلي يرفع رصيده لـ73 نقطة

ورفع الأهلي رصيده إلى 73 نقطة عقب الفوز على إنبى ليؤمن قمة الدورى ويواصل رحلة الحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالى والـ41 فى تاريخ القلعة الحمراء.

مباراة الاهلي القادمة أمام الإسماعيلى تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتى فى سباق الأمتار الأخيرة للمارد الأحمر نحو الحفاظ على لقب الدورى الذى كان بعيداً عن الأحمر خلال الأسابيع الأولى لمسابقة الدورى، قبل أن يُحقق الأهلي انتصارات مُتتالية ويؤكد قدرته على الفوز بقوة بلقب الدوري.

Advertisements

الفوز الذى حققه الأهلي أمس على إنبى يُعد الانتصار رقم 23 هذا الموسم مقابل 4 هزائم ومثلها تعادلات وسجل 51 هدفاً واهتزت شباكه 18 مرة.

مباراة الاهلي والاسماعيلى

ويتطلع الأهلي لفوز في مباراة الاسماعيلي لمواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري ولتأكيد التفوق في واحدة من أهم كلاسيكيات الكرة المصرية طوال التاريخ خاصة وأن مباراة الدور الاول بين الفريقين والتي اقيمت في الجولة الأولى انتهت بتعادل مُثير 1/1.

الإسماعيلي يخوض مباراة الاهلي هو الآخر رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" لتحسين ترتيبه فى بطولة الدورى، حيث يحتل الدراويش المركز السابع برصيد 38 نقطة وهو مركز لا يناسب مع تاريخ وإمكانيات النادى.