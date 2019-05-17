انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. افتتاح قطري مُذهل لـ"استاد الجنوب" المونديالي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 11:53 صباحاً - دشنت دولة قطر رسمياً "استاد الجنوب" بمدينة الوكرة، وهو أول ملاعب مونديال 2022 التي تُشيد بالكامل، والثاني من حيث الجاهزية المونديالية، بعد "خليفة الدولي".

وحضر حفل الافتتاح ما يقرب من 39 ألف متفرج، إلى جانب نخبة من أساطير اللعبة؛ على غرار الثنائي البرازيلي كافو وروبرتو كارلوس، والأرجنتيني خافيير زانيتي، والكاميروني صامويل إيتو، والإسباني فيرناندو هييرو.

"الخليج 365" يفرد لكم هذه المساحة لمتابعة صور حفل الافتتاح، الذي استذكر المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، وامتد لنحو 20 دقيقة، قبل انطلاق صافرة بداية المباراة النهائية لكأس أمير قطر.

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