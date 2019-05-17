شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة يؤكد بقاء فالفيردي الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لكرة القدم بقاء المدرب إرنستو فالفيردي في الموسم المقبل ، على الرغم من الانتقادات العنيفة التي تعرض لها طوال الأيام السابقة بعد الخروج المفاجئ أمام برشلونة
وصرح بارتوميو: "الآن يأتي نهائي كأس إسبانيا بعد هزيمة مؤلمة في دوري الأبطال، الآن علينا أن نستعيد الروح والرغبة في المنافسة ، أرى تطور لاعبينا وجميع العاملين هنا ، نحن سنتعافى من الإقصاء ضد ليفربول".
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