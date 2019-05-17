شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض اول مران فى المغرب بنهار رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك أول مران بالمغرب اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي، في المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، في ذهاب دور النهائي بالكونفدرالية.

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وكشف جهاز الزمالك للاعبين إن موعد المران الأول تم تحديده عصرا لأن ملعب التدريب غير مضاء ليلا لذلك سيخوض الفريق مرانه قبل الإفطار.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت فندق الإقامة في المغرب في الخامسة صباحا بعد استقبال حافل من جانب مسئولي نهضة بركان بالبعثة البيضاء.