شكرا لقرائتكم أندية الممتاز تطالب الجبلاية بصرف المستحقات المتأخرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عدد من أندية الدورى الممتاز وعلى رأسهم الأهلى والزمالك والإتحاد السكندرى ، اتحاد الكرة بالإفراج عن المستحقات المتأخرة لهذه الأندية لدى الجبلاية.

وطلب اتحاد الكرة من هذه الأندية تأجيل الأمر لعدم وجود سيولة مالية حاليا فى خزينة الجبلاية.

وطلب مسئولو الجبلاية من إدارة الحسابات باتحاد الكرة كتابة تقرير مفصل عن مستحقات وديون كل نادي سواء بالدورى الممتاز أو القسم الثاني.

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