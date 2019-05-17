شكرا لقرائتكم طارق مجدى حكما لمباراة الإسماعيلى والداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اختيار الحكم طارق مجدي لإدارة مباراة الاسماعيلي والداخلية اليوم الجمعة، ضمن الجولة ٣٣ للدوري الممتاز، ويعاونه خالد حسين وأحمد رشدى، وأحمد ناصر حكما رابعا، وكل من صبحي العمراوي وعمرو الشناوي حكما خامسا.

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ويلتقي الإسماعيلى مع الداخلية مع دقات العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش بالسويس ، فى مواجهة حاسمة لأنباء الدراويش لتأمين أنفسهم بعيدا عن صراع الهبوط، بينما يدخل الداخلية اللقاء بلا أهداف بعد هبوطه رسميا إلى الدرجة الثانية مع النجوم، ولم يتحدد الطرف الثالث فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادي للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدوري بين الأهلي "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

يذكر أن الإسماعيلى يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدفًا وتلقت شباكه 47 هدفًا.