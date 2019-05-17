شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يعتذر عن حراسة مرمى الداخلية أمام الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر محمد صبحى، حارس مرمى الداخلية، عن خوض لقاء فريقه أمام الإسماعيلى الذى يستضيفه ملعب الجيش بالسويس فى العاشرة مساء الليلة.
ويأتى اعتذار الحارس الدولى رغبة منه فى منح الفرصة للحارس البديل شهاب فى الظهور بتلك المباراة القوية، خاصة أنه لم يشارك من بداية الموسم.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 38 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة بعدما هبط رسميا لدورى الدرجة الثانية بجوار فريق النجوم صاحب المركز الأخير.
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