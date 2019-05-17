شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة الإسماعيلى والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم طارق مجدى لإدارة مباراة الإسماعيلى والداخلية اليوم، الجمعة، ضمن الجولة 33 للدورى الممتاز، ويعاونه خالد حسين وأحمد رشدى، وأحمد ناصر حكما رابعا، وكل من صبحى العمراوى وعمرو الشناوى حكما خامسا.

ويستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الداخلية مع دقات العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش بالسويس فى افتتاح الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى العام .

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وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكهم 32 هدفا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 47 هدفًا.