جهاز الأهلى يطمئن على أجايى

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اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على جونيور أجايى، مهاجم الفريق، بعد مشاركته أمس الخميس فى مران الغائبين عن مباراة إنبى الذى أقيم على ملعب التتش.
ويخضع أجايى لفحص طبى مساء غد السبت قبل مشاركته فى مران الفريق للاطمئنان عليه، والتأكد من جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.
واشتكى أجايى من إصابة خفيفة فى العضلة الضامة واكتفى بأداء جلسة في الجيم خلال مران الغائبين عن مباراة إنبي والذي أقيم أمس.
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