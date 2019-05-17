شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا سيفعل الإسماعيلى فى المواجهة العاشرة مع الداخلية الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الداخلية فى العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش بالسويس فى افتتاحية الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة يدخلها الدراويش بحثًا عن تصحيح المسار وعودة الانتصارات الغائبة للتخلص من شبح الهبوط الذى يلازم الفريق لأول مرة منذ فترة طويلة فى المقابل تمثل مباراة الليلة الظهور الأول للداخلية بعد الهبوط بشكل رسمى للقسم الثانى.

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

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الإسماعيلى التقى مع الداخلية فى 9 مباريات قبل صدام اليوم فاز الدراويش فى ثلاثة لقاءات، وحسم التعادل نتيجة خمسة مباريات فيما حقق الداخلية فوزاً وحيداً على الإسماعيلى، وسجل أصحاب الرداء الأصفر 9 أهداف فى شباك الداخلية وتلقت شباكهم 5 أهداف.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكهم 32 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكهم 47 هدفًا.