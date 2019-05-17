شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رسائل شديدة اللهجة من الأندية لاتحاد الكرة فى حفل إفطار بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت أندية القسمين الثانى والثالث، 3 رسائل شديدة اللهجة إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال حفل الإفطار الذى أقيم أمس بنادى بلدية المحلة ودعا له محمود الشامى عضو مجلس الجبلاية السابق.

تقليص عدد الهابطين إلى 2

وطلبت أندية القسم الثانى من مجلس إدارة اتحاد الكرة، تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى الثالث فى الموسم الحالى، من 4 أندية إلى ناديين إثنين فقط.

كان اتحاد الكرة وافق فى وقت سابق على تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى الثالث من 7 أندية إلى 4 فقط، قبل أن تجدد الأندية طلبها بتقليص العدد إلى ناديين اثنين فقط.

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زيادة الدعم إلى مليون جنيه سنويًا.

كما طالبت أندية القسمين الثانى والثالث اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة بزيادة الدعم المخصص لها سنويًا إلى مليون جنيه لكل نادٍ.

وأبدت الأندية رفضها للمبالغ التى يخصصها اتحاد الكرة للأندية والتى تصل إلى 100 ألف جنيه سنويا، مطالبين بزيادتها إلى مليون جنيه لكل نادٍ.

تهديد بتجميد النشاط

فى السياق ذاته، هددت أندية الصعيد بتجميد نشاطها الموسم المقبل اعتراضًا على ما يتردد حول إعادة توزيع المجموعات فى القسم الثانى الموسم المقبل، ووضع بعض الفرق التى لا تنتمى إلى الصعيد فى مجموعته، وأكد على سليم رئيس نادى بنى سويف أنه حال تنفيذ ذلك سيقوم بتجميد نشاط ناديه ومعه عدد من الأندية قائلا: "مش هأسمح لأى نادٍ من خارج الصعيد يصعد للممتاز على قفانا".