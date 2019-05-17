الإضاءة تحرم الزمالك من خوض أول مران بالمغرب بعد الإفطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الجهاز الفنى للزمالك اللاعبين بخوض أول مران اليوم، الجمعة، بالمغرب فى الرابعة والنصف عصراً استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.
وكشف جهاز الزمالك للاعبين أن موعد المران الأول تم تحديده عصراً لأن ملعب التدريب غير مضاء ليلا لذلك سيخوض الفريق مرانه قبل الإفطار.
وكانت بعثة الزمالك وصلت فندق الإقامة بالمغرب فى الخامسة صباحا بعد استقبال حافل من جانب مسئولى نهضة بركان بالبعثة البيضاء.
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