شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قدم أورتيجا الكرة المصرية الصفقة المنتظرة للأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربطت تقارير صحفية بين رغبة النادي الأهلي فى تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع محمد مجلي لاعب المقاولون العرب فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . وتتبقي للمقاولون العرب مباراة وحيدة في الدوري بعد الأهلي مع الإنتاج الحربي. اللاعب صاحب الـ22 عامًا الملقب بـ "أورتيجا الكرة المصرية" انتقل في بداية هذا الموسم من فريق بني سويف للمقاولون في صفقة بلغت قيمتها مليون و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحصول على نسبة 20% في حالة بيع أو إعارة اللاعب لأي نادٍ آخر، سواء داخل أو خارج مصر. Advertisements وشارك مجلى فى 25 مباراة مع ذئاب الجبل بإجمالى 1922 دقيقة وسجل هدف وصنع أربعة وسدد 14 بواقع مرتين على المرمى وقام بـ 13 مرواغة صحيحة وقطع الكرة 96 مرة وارتكب 45 خطأ .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ماذا قدم أورتيجا الكرة المصرية الصفقة المنتظرة للأهلى ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.