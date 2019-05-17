شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يطالبان اتحاد الكرة بالمستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من أندية الدورى الممتاز وعلى رأسهم الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى ، اتحاد الكرة بالإفراج عن المستحقات المتأخرة لهذه الأندية لدى الجبلاية.
وطلب اتحاد الكرة من هذه الأندية تأجيل الأمر لعدم وجود سيولة مالية حاليا فى خزينة الجبلاية.
وطلب مسئولو الجبلاية من إدارة الحسابات باتحاد الكرة كتابة تقرير مفصل عن مستحقات وديون كل نادي سواء بالدورى الممتاز أو القسم الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى والزمالك يطالبان اتحاد الكرة بالمستحقات المتأخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.