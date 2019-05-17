شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يطالبان اتحاد الكرة بالمستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من أندية الدورى الممتاز وعلى رأسهم الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى ، اتحاد الكرة بالإفراج عن المستحقات المتأخرة لهذه الأندية لدى الجبلاية.

وطلب اتحاد الكرة من هذه الأندية تأجيل الأمر لعدم وجود سيولة مالية حاليا فى خزينة الجبلاية.

وطلب مسئولو الجبلاية من إدارة الحسابات باتحاد الكرة كتابة تقرير مفصل عن مستحقات وديون كل نادي سواء بالدورى الممتاز أو القسم الثاني.