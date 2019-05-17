مدربو بيراميدز.. "نقطة" تمنح التفوق لدياز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

استطاع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز، أن يكتب أفضل بداية مع ناديه رغم تعادل فريقه في آخر ثلاث جولات من مسابقة الدوري.

بيراميدز والذي تغير اسمه من الأسيوطي مطلع الموسم الحالي قاده أربعة مدربين بجانب أحمد حسن الذي أشرف على الفريق بصورة مؤقتة لحين تم الاستقرار على دياز.

وبالنظر إلى الأرقام التي حققها دياز سنجد أن الأرجنتيني استطاع التفوق على حسام حسن، حيث قاد الثنائي بيراميدز في 11 مباراة.

- نقطة تمنح التفوق للأرجنتيني

بداية دياز مع بيراميدز كانت من خلال مباراة سموحة في إطار منافسات الأسبوع الـ22، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الوليد بأربعة أهداف دون رد.

أبرز نتائج الأرجنتيني مع بيراميدز كانت الفوز على الأهلي والزمالك في جولتين متتاليتين بهدف دون رد.

وقاد دياز بيراميدز في 11 مباراة، حقق الفوز في سبع مناسبات مقابل ثلاث تعادلات وخسارة واحدة كانت على يد فريق الجونة بهدف مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة 23.

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- اللا هزيمة سلاح العميد

رغم عدم تلقي بيراميدز أي خسارة خلال ولاية المدرب حسام حسن إلا أن إدارة النادي قررت إقالة العميد من منصبه حيث كانت آخر مبارياته أمام الزمالك عندما انتهى اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي (3-3) ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع.

أبرز نتائج بيراميدز تحت قيادة العميد عندما فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة.

وخاض بيراميدز تحت ولاية حسام حسن 11 مباراة، حقق من خلالها ست انتصارات مقابل خمس تعادلات.

- تجربتان

تولى البرازيلي ألبيرتو فالنتيم قيادة بيراميدز مطلع الموسم الحالي إلا أنه لم يستمر كثيرًا حيث رحل بعد ثلاث مباريات حقق خلالها الفوز في مناسبتين مقابل تعادل وحيد كان أمام فريق الإنتاج الحربي.

في المقابل، قاد الأرجنتيني ريكاردو لافولبي بيراميدز بعد رحيل فالنتيم ليخوض سبع مباريات، وحقق الفوز في ثلاث وتعادل مثلهم مقابل خسارة وحيدة كانت أمام الإسماعيلي.