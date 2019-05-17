رامون دياز يقترب من الاستمرار مع بيراميدز في الموسم المقبل

إقترب الارجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل بعد الجلسة التي عقدها المدرب الارجنتيني مع تركي ال الشيخ مالك النادي قبل ايام والتي ابدي فيها استعداده للاستمرار في مهمته كمدير فني حتي نهاية

موسم 2019-2020 .

وبدأ دياز بالفعل في التجهيز للموسم الجديد بعد ان استقر علي عدد من المراكز التي سيطلب دعمها لدخول المرسم كمنافس قوي للاهلي والزمالك .

وكان مدرب بيراميدز قد رفض

التعليق علي ما تردد عن وجود مفاوضات بين النادي والفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب والذي تأكد رحيله عن اسود الاطلس عقب انتهاء كأس الامم الافريقية .

ويستعد بيراميدز الذي فقد الامل في المنافسة علي لقب الدوري هذا الموسم، لمواجهة النجوم مساء الاربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الممتاز .